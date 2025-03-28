В Азовском море завершился период ледокольных проводок

Распоряжениями капитанов морских портов Азов, Ейск, Ростов-на-Дону и Таганрог приняты решения об окончании периода ледокольных проводок в соответствующих морских портах. Об этом сообщает ИА «ПортНьюс» со ссылкой на ФГУП «Росморпорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи с благоприятным прогнозом погодных условий и отсутствием льда в пределах акваторий морских портов и на подходах к ним в морском порту Ейск данный период был завершен 11 марта 2025 года (он продлился 29 суток), а в морских портах Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог — 14 марта (продолжительность составила 35 суток).

Николай Аксенов