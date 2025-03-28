В Татарстане осужден мужчина, угрожавший убийством бывшей супруге

В Татарстане осужден 51-летний мужчина, который, угрожая убийством своей бывшей супруге, вывез ее в лес и, применяя насилие, заставил вновь выйти за него замуж. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Согласно материалам дела, в ночь на 7 сентября 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего домохозяйства, применил насилие и угрожал убийством своей экс-супруге.

Он связал ей руки веревкой, силой посадил ее в автомобиль, заблокировал двери и вывез в безлюдное место у лесопосадки недалеко от села Новые Чукалы.

Когда он заметил, что женщина смогла развязаться, то накинул веревку ей на шею и, угрожая убийством, ударил ее несколько раз руками по телу и лицу. После того как потерпевшая согласилась вновь выйти за него замуж, мужчина отвез ее домой и отпустил.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и назначил ему наказание в виде 480 часов обязательных работ.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Артём Дергунов