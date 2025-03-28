Батл-рэпера Obe1Kanobe задержали по подозрению в организации нарколаборатории

Столичного батл-рэпера Никиту Канобовича, более известного как Obe1Kanobe, задержали в Подмосковье по подозрению в организации нарколаборатории, сообщает ГУ МВД РФ по Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из батла Obe1Kanobe, выступающего против PsyBOY

Фото: Кадр с Youtube, батл Versus x Slovo SPB Кадр из батла Obe1Kanobe, выступающего против PsyBOY

Фото: Кадр с Youtube, батл Versus x Slovo SPB

Согласно оперативной информации, 39-летний музыкант оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире, расположенной в поселке Совхоза имени Ленина. Для этого рэпер закупил специальное оборудование, семена и удобрения.

При осмотре жилища сотрудники правопорядка обнаружили и изъяли 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкостью с листьями и стеблями. Экспертиза подтвердила, что в одной из коробок действительно находится каннабис.

Экспертиза подтвердила, что в одной из коробок действительно находится марихуана. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Фигуранта дела заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Отметим, что Канобович является одним из участников знаменитого петербургского батл-рэп проекта Versus, который проводился на территории бара «1703». Соперниками Obe1Kanobe были Энди Картрайт, PsyBOY, Гарри Топор и другие.

Батл-рэпера, обладающего заразительным смехом, активно поддерживали организаторы «Версуса» Мирон «Oxxxymiron» Федоров (признан иноагентом — «Ъ») и Александр «Ресторатор» Тимарцев.

Ранее «Ъ» сообщал, что рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) ввели в искусственную кому в Таиланде. Причины тяжелого состояния артиста неизвестны.

Андрей Маркелов