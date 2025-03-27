Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому в Таиланде
Рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) ввели в искусственную кому в Таиланде. Об этом его менеджер Марк (полное имя не приводится) рассказал изданию Super.ru. По его словам, жизни рэпера сейчас ничего не угрожает. Причины тяжелого состояния артиста неизвестны.
Фото: @pashatechniqueoriginal1
«Завтра утром будет обследование. Будем знать, когда придут анализы. У меня есть доступ к человеку, который рядом с Пашей, я все время на связи. Будем выяснять, что там произошло. Он поехал в Таиланд с новой девушкой, чтобы восстановиться, отдохнуть. Потом должен быть тур по России, но пока не знаем, состоится ли он»,— сказал менеджер.
Он отметил, что сроки пребывания рэпера в медучреждении варьируются от пары дней до месяца. «Паша Техник еще нас всех переживет»,— выразил надежду менеджер.
По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», музыкант приехал в Таиланд неделю назад. Со ссылкой на знакомых артиста медиапроект пишет, что он получил тяжелое отравление при употреблении «запрещенных веществ».