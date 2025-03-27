Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому в Таиланде

Рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) ввели в искусственную кому в Таиланде. Об этом его менеджер Марк (полное имя не приводится) рассказал изданию Super.ru. По его словам, жизни рэпера сейчас ничего не угрожает. Причины тяжелого состояния артиста неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @pashatechniqueoriginal1 Фото: @pashatechniqueoriginal1

«Завтра утром будет обследование. Будем знать, когда придут анализы. У меня есть доступ к человеку, который рядом с Пашей, я все время на связи. Будем выяснять, что там произошло. Он поехал в Таиланд с новой девушкой, чтобы восстановиться, отдохнуть. Потом должен быть тур по России, но пока не знаем, состоится ли он»,— сказал менеджер.

Он отметил, что сроки пребывания рэпера в медучреждении варьируются от пары дней до месяца. «Паша Техник еще нас всех переживет»,— выразил надежду менеджер.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», музыкант приехал в Таиланд неделю назад. Со ссылкой на знакомых артиста медиапроект пишет, что он получил тяжелое отравление при употреблении «запрещенных веществ».

Полина Мотызлевская