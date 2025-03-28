Ущерб ручью от неочищенных сточных вод в Арзамасе оценили в 11 млн рублей

Арзамасский горсуд Нижегородской области удовлетворил иск природоохранного прокурора о понуждении обеспечить нормативную очистку сточных вод, сбрасываемых в ручей Безымянный. Ответчиками выступают муниципальное учреждение «Водоканал» и администрация городского округа Арзамас, рассказали в пресс-службе суда 28 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2020 году в селе Шатовка по нацпроекту «Оздоровление Волги» построили очистные сооружения производительностью 400 куб. м в сутки. МУП «Водоканал» сбрасывает сточные воды в ручей уже после очистки на новых сооружениях, однако в штатном режиме они не функционируют. Отбор проб показал превышение содержания загрязняющих веществ в сточных водах и их негативное воздействие на ручей. Размер вреда водному объекту оценивают в 11,15 млн руб.

Суд обязал «Водоканал» в течение полугода после вступления решения в силу обеспечить нормативную очистку сточных вод, а мэрию Арзамаса — организовать работы по обеспечению нормативной очистки. Решение от 25 марта в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

Галина Шамберина