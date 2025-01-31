Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура через суд потребовала обеспечить работу очистных по нацпроекту

Нижегородский природоохранный прокурор по итогам выезда в Арзамас и обследования очистных сооружений в селе Шатовка, построенных по нацпроекту «Экология», обратился в суд. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По итогам обследования выяснилось, что сооружения не обеспечивают нормативную очистку сточных вод. В своем иске прокурор потребовал привести работу очистных к нормативам.

По факту ненадлежащей эксплуатации очистных сооружений расследуется уголовное дело о халатности по ст. 293 УК РФ, добавили в прокуратуре.

Как писал «Ъ-Приволжье», зампред комитета по экологии Госдумы Жанна Рябцева заявила о нарушениях при строительстве систем очистки стоков по программе «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Медленное устранение нарушений она назвала «саботажем».

Владимир Зубарев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...