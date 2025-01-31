Прокуратура через суд потребовала обеспечить работу очистных по нацпроекту

Нижегородский природоохранный прокурор по итогам выезда в Арзамас и обследования очистных сооружений в селе Шатовка, построенных по нацпроекту «Экология», обратился в суд. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По итогам обследования выяснилось, что сооружения не обеспечивают нормативную очистку сточных вод. В своем иске прокурор потребовал привести работу очистных к нормативам.

По факту ненадлежащей эксплуатации очистных сооружений расследуется уголовное дело о халатности по ст. 293 УК РФ, добавили в прокуратуре.

Как писал «Ъ-Приволжье», зампред комитета по экологии Госдумы Жанна Рябцева заявила о нарушениях при строительстве систем очистки стоков по программе «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Медленное устранение нарушений она назвала «саботажем».

Владимир Зубарев