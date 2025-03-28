Верховный суд России защитил право на компенсацию за назойливый спам

Судебная коллегия по гражданским делам Верховный суда России защитила право пользователей на компенсацию за назойливый спам, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщает РАПСИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Коллегия Верховного суда рассмотрела иск жителя Москвы, который жаловался на регулярные рекламные звонки с предложением взять кредит от банка, клиентом которого он не является. В подтверждение гражданин предоставил сведения о вручении претензии банку и запись телефонных разговоров. Истец требовал взыскать компенсацию морального вреда в 5 тыс. руб.

Три судебные инстанции отказали в удовлетворении иска. Суды пришли к выводу, что звонки на номер телефона истца происходили из-за технической ошибки.

«При таких обстоятельствах доводы судов об отсутствии противоправности в действиях банка не соответствуют нормам права. Довод как ответчика, так и суда об ошибочном включении телефонного номера истца в перечень телефонных номеров клиентов банка для распространения рекламы не опровергает вины банка и не является обстоятельством, исключающим его ответственность»,— разъяснила коллегия Верховного суда. В решении упоминается, что истец не обязан ссылаться на нормы права, а ошибки в их упоминании не могут стать причиной для отказа в рассмотрении иска.