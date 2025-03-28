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На Дону владельцев ТЭК обязали устанавливать защиту от БПЛА

В Ростовской области введены новые требования по повышению мер безопасности на энергетических объектах из-за угрозы беспилотников — теперь их собственники обязаны оснастить объекты средствами противодействия БПЛА. Об этом сообщил журналистам начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по региону Владимир Жигула.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его информации, в 2024 году на семи объектах выявлено более 80 нарушений, связанных с недостаточной защитой от беспилотных летательных аппаратов. Это подчеркивает необходимость усиления мер безопасности в данной области, считает он.

Владимир Жигула призвал владельцев энергетических объектов уделить больше внимания вопросам защиты и оснастить свои объекты соответствующим оборудованием.

Николай Аксенов

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