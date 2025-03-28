На Дону владельцев ТЭК обязали устанавливать защиту от БПЛА

В Ростовской области введены новые требования по повышению мер безопасности на энергетических объектах из-за угрозы беспилотников — теперь их собственники обязаны оснастить объекты средствами противодействия БПЛА. Об этом сообщил журналистам начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по региону Владимир Жигула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его информации, в 2024 году на семи объектах выявлено более 80 нарушений, связанных с недостаточной защитой от беспилотных летательных аппаратов. Это подчеркивает необходимость усиления мер безопасности в данной области, считает он.

Владимир Жигула призвал владельцев энергетических объектов уделить больше внимания вопросам защиты и оснастить свои объекты соответствующим оборудованием.

Николай Аксенов