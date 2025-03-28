«Ждун», Джэйсон Стейтем и «Аффинаж»

В субботу и воскресенье 29—30 марта жители столицы Удмуртии могут посетить концерты от столичных андеграунд-групп, интерпретации мировых сценических постановок и «мемные» фильмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Баядерка» (16+)

Фото: Государственный театр оперы и балета УР «Баядерка» (16+)

Фото: Государственный театр оперы и балета УР

Высокое искусство

В русском драмтеатре Ижевска в воскресенье в 18-30 покажут комедию в одном действии «Много шума из ничего» (16+) по оригинальной пьесе английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. «Под горячим итальянским солнцем кипят нешуточные страсти! Вот-вот должна состояться свадьба нежной Геро и недоверчивого Клавдио. Словно рапиры скрещиваются остроты бесшабашного Бенедикта и бойкой Беатриче. Собирается мстить своему брату коварный Дон Хуан. Обманы, ошибки, интриги, недоразумения – завязываются в плотный клубок»,— анонсируют спектакль в драмтеатре. Цена билетов – от 760 руб.

В ижевском Театре оперы и балета в воскресенье в 18-00 покажут балет в трех действиях «Баядерка» (16+). Оригинальная хореография была создана балетмейстером Мариусом Петипой в 1877 году для петербургского Большого театра. В основе сюжета история о несчастной любви индийской храмовой танцовщицы (баядерки) Никии и знатного воина Солора. Билеты раскуплены.

В выставочном центре Галерея в субботу стартует выставка ижевской художницы Дарали Лели «Туго-уго» (0+). На выставке представят работы в лоскутной технике «ляпочиха»: текстильные полотна, украшения и картины. Сама художница свое авторское направление в шутку называет «вандылзм», от удмуртского глагола «вандылыны»: резать, кроить. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Микки 17» (16+)

Фото: Официальный сайт фильма mickey17movie.net «Микки 17» (16+)

Фото: Официальный сайт фильма mickey17movie.net

На экранах

В кинотеатрах Ижевска после долгого перерыва вновь можно посмотреть на героя «Адреналина» и «Пчеловода» Джейсона Стейтема (Стэтхэма). Популярный в России актер боевиков — «те, кто знает… знают» — в фильме «Мастер» (18+) предстает в образе рабочего на стройке, но когда неизвестные похищают дочь его начальника, он берет в руки кувалду. Стоимость билетов начинается от 340 руб. на дневные сеансы.

В кинозалах в эти выходные можно полюбоваться и на Роберта Паттинсона в космофантастике «Микки 17» (16+). Героя «Сумерек» в новой фантастической комедии будет действительно много как в прямом, так и в переносном смысле, поскольку речь в фильме идет о колонизации ледяного мира клонами. Стоимость билетов — от 400 руб. на вечерние сеансы.

Российские кинотворцы добрались до экранизации нидерландского мема о слоноподобном гомункуле. Фильм «Ждун» (6+) повествует о добром инопланетянине, чей корабль потерпел крушение в лесу у села Абрау-Дюрсо. На помощь ему приходит обычная российская семья. Стоимость билетов начинается от 300 руб. на утренние сеансы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Drug Flash (16+)

Фото: Официальная страница группы Drug Flash, vk Drug Flash (16+)

Фото: Официальная страница группы Drug Flash, vk

На сцене

В клубе «Свет» в воскресенье в 19-00 можно послушать синтетический нуар-шансон от питерской группы «Аффинаж» (16+). Коллектив представит «лучшие и редкие песни за 12 лет существования». Организаторы отмечают «невероятный музыкальный опыт и богатое эмоциональное звучание». Стоимость билетов – от 1700 руб.

В «Баррок» в субботу в 19-00 выступит московская группа Drug Flash (16+), в рамках первого всероссийского тура. Дополнят концерт группы «Больше чем три» и «Летний лагерь заря». Организаторы обещают «живой звук и запоминающуюся атмосферу». Билет на танцпол — от 800 руб.

В воскресенье в 19-00 в «Барроке» столичную интервенцию продолжит питерская группа «Радиопомехи» (16+) с презентацией нового альбома и хитами за 15 лет существования коллектива. «Интеллигенты-маргиналы из Питерских подворотен. Песни о плохих девочках, депрессивных мальчиках и душевном коллапсе»,— следует из описания мероприятия. Билеты — от 1200 руб.

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Дмитрий Горбунов