В Ярославской области замедлилось потребительское кредитование

В Ярославской области с июля 2024 года началось замедление потребительского кредитования. Об этом сообщает ярославское отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За весь 2024 год ярославцы оформили кредитов почти на 155 млрд руб., что на 18,6% больше, чем в 2023 году. Наибольшие объемы выдачи пришлись на май (15,5 млрд) и июнь (15,2 млрд). После чего началось замедление, к ноябрю разница с маем выросла до 30%. Незначительный рост был отмечен только в декабре прошлого года — +2,7%.

Как поясняет эксперт ярославского отделения Наталья Вахрушева, банки при оформлении кредитов должны рассчитывать долговую нагрузку заемщика. Она не должна превышать трети дохода.

Алла Чижова