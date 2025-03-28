Пациенты НИИ скорой помощи устроили поножовщину в отделении токсикологии

Днем 27 марта в полицию поступило сообщение, что в токсикологическом отделении НИИ скорой помощи имени Джанелидзе на Будапештской улице один пациент ударил другого ножом, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Прибывшие на место полицейские выяснили, что 29-летний мужчина, получив рюкзак с вещами при оформлении документов на выписку, достал нож и нанес им два удара в шею и лицо 31-летнему пациенту, после чего ударил холодным оружием уже себя.

Пострадавшего и нападавшего, который получил резаную рану подмышечной впадины левой руки, отправили обратно в отделение. Состояние первого оценивают как удовлетворительное, состояние второго — как средней тяжести.

Обоим оказали необходимую помощь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, оба попали в токсикологическое отделение в состоянии наркотического опьянения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что НИИ скорой помощи им. Джанелидзе получило предостережение из-за клопов в палатах. По словам представителей медицинского учреждения, решить проблему поможет только полный ремонт отделения, запланированный на 2025 год.

Андрей Маркелов