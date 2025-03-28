«Внимание к "Зениту" будет пристальное»

В пятницу вечером, 28 марта, матчем «Крылья Советов»—«Локомотив» откроется 22-й тур чемпионата России по футболу. Пока первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», у команды 46 очков. Следом идут «Спартак» и «Зенит», у них по 43 балла. Главные интриги футбольного уикенда в РПЛ разбирал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Матчей с супервывесками в рамках 22-го тура, к сожалению, нет, но борьба за золото идет нешуточная, и терять очки лидеры не имеют право. На первый взгляд задачи у команд первой тройки вполне решаемые. Южане дома принимают «Факел», «Зенит» ждет на «Газпром Арене» «Рубин», а «Спартак» едет в «Грозный» на рандеву с «Ахматом». Но все это будет происходить после паузы на матчи сборных, а значит, сюрпризы вполне возможны, отмечает футбольный эксперт Дмитрий Булыкин: «Некоторые футболисты далеко летают, разъезжаются, тратят много сил, и, конечно, разное физическое состояние у всех в команде. Всегда после паузы на сборную есть проблема у многих клубов. И кто с ней лучше разберется, тот, наверное, и больше очков наберет. А сейчас очки на вес золота, и нужно в каждом матче выигрывать, если ты ставишь перед собой большие цели».

К тому же вокруг «Зенита» в данный момент неожиданно много скандалов. То рассказывают о жестких речах в раздевалке, где якобы сам президент Александр Медведев предлагал покинуть клуб тем, кто не хочет за него играть в год столетия. То приходит информация о конфликте между результативным Максимом Глушенковым и главным тренером Сергеем Семаком. Якобы молодой амбициозный нападающий сказал наставнику «учись тренировать».

Такого потока негативной информации из клуба сине-бело-голубых не приходило давно. Сам Медведев назвал слухи «брехней». Не исключено, что кто-то пытается выдать желаемое за действительное, полагает комментатор Александр Аксенов: «Не знаю, кто это, но есть желание у каких-то других представителей создать ненужный шум, раскачать эту лодку. Вот они ее раскачивают. Кто это делает, как это происходит, кому за это платят? Я не представляю, как в "Зените", в такой большой команде, может быть такое отсутствие дисциплины. Никакой Глушенков там не скандалит, хотя, конечно, он парень амбициозный. Я думаю, что в этом смысле все нормально».

В любом случае внимание к «Зениту» в 22-м туре будет пристальное, впрочем, как и к «Спартаку». Особенно если учесть, что сейчас каждая ошибка красно-белых вполне может лишить их возможности бороться за чемпионство, ведь тройка московских клубов — «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА — совсем рядом с лидерами. В рамках 22-го тура железнодорожники играют в Самаре с «Крыльями Советов», ЦСКА — дома с махачкалинским «Динамо», а бело-голубые на своем поле с «Оренбургом». И терять очки эти три московские команды не должны, уверен комментатор Александр Аксенов: «Потерь не будет у этой троицы, если только какие-то форс-мажоры будут происходить. Но мне кажется, что "Локомотив", ЦСКА и "Динамо" должны побеждать».

Но все-таки некоторые наставники словно пытаются подстелить соломку в случае неудачи. На серьезные потери журналистам жаловался наставник «Динамо» Марцел Личка, а главный тренер ЦСКА Марко Николич говорил о проблемах иного рода: «Перед этой паузой у нас был очень хороший отрезок — четыре победы и ничья в последних пяти официальных играх. Пауза нам не была нужна сейчас. Все знают, что первые игры после паузы всегда очень сложные физически, психологически».

Но нужно будет как-то справляться, тем более что игру ЦСКА—«Динамо» (Махачкала) покажут в эфире федерального спортивного телеканала в субботу в 19:30. А в воскресенье в это же время «Матч ТВ» будет вести трансляцию из Санкт Петербурга, где сыграют «Зенит» и «Рубин».

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Владимир Осипов