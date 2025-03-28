Сотрудники СУ СКР по Республике Татарстан завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя города Мамадыш. Мужчине выдвинуты обвинения по факту фальсификации документов, связанных с выплатой несуществующего долга по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане мужчина предстанет перед судом по делу о фальсификации с зарплатой

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане мужчина предстанет перед судом по делу о фальсификации с зарплатой

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 1 июля 2024 года обвиняемый попытался взыскать с ООО «ЦСМ» несуществующую задолженность по зарплате на сумму более 370 тыс. руб. Для этого он подал в канцелярию судебного участка № 2 по Мамадышскому району поддельные документы, которые сам же изготовил. Его целью было получение судебного приказа о взыскании указанной суммы.

Задуманное довести до конца мужчина не смог. Представители компании обжаловали судебный приказ, а в ходе заседания были выявлены подложные документы, предоставленные обвиняемым.

Обвиняемый свою вину не признал.

Уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 303, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу и попытка мошенничества), направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов