Прокуратура подала ходатайство о допросе в качестве свидетеля директора турагентства «Твой тур+» по делу об изъятии активов семьи мэра Бугульмы Линара Закирова на сумму 121 млн руб. в пользу государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура просит суд допросить директора турагентства по делу мэра Бугульмы

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Прокуратура просит суд допросить директора турагентства по делу мэра Бугульмы

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На прошлом заседании прокурор обратилась к суду с просьбой направить запрос директору турагентства «Твой тур+» Марии Фадеевой для получения дополнительной информации обо всех путевках, купленных семьей Закирова. Она отметила, что директор компании Мария Фадеева уклоняется от предоставления полных данных.

По данным прокуратуры, глава Бугульмы Линар Закиров с 2019 по 2024 год приобрел туристические путевки в Турцию на сумму 8 млн руб. только через одного оператора, а совокупный доход чиновника за указанный период не превысил 11 млн руб.

Сегодня заседание об изъятии активов впервые было отложено из-за отсутствия Халитова Нияза — адвоката, представляющего интересы двоюродного брата мэра Бугульмы Альберта Газизова. Суд посчитал необходимым его присутствие из-за полученных сведений из банков о фигурантах дела. Дополнительными причинами переноса дела стало отсутствие сведений из Росреестра и Пенсионного фонда.

Следующее заседание назначено на 14 апреля.

Влас Северин