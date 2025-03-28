Ярославского предпринимателя будут судить за дачу взятки чиновнику

В Подольский городской суд Московской области направлено уголовное дело в отношении 46-летней жительницы Переславля-Залесского Ярославской области, которая обвиняется в даче взятки экс-начальнику управления экономики администрации Переславля Павлу Семенову. В ярославской прокуратуре отмечают, что ей инкриминируется ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в 2022-2024 годах обвиняемая в качестве индивидуального предпринимателя торговала детскими игрушками около федеральной трассы, то есть в месте, запрещенном для этих целей. Чтобы избежать ответственности за правонарушение, обвиняемая дала 170 тыс. руб. начальнику управления экономики администрации Переславля.

Дело будет рассматривать подмосковный суд, так как именно там был открыт счет взяткополучателя. Ранее в этот же суд было направлено дело в отношении самого Павла Семенова.

Алла Чижова