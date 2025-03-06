В суд передано дело о получении взятки переславским чиновником

В Подольский городской суд Московской области направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления экономики администрации Переславля-Залесского Павла Семенова. В ярославской прокуратуре уточняют, что экс-сотрудник администрации обвиняется в получении взятки должностным лицом в крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Переславля-Залесского Фото: администрация Переславля-Залесского

Следствие считает, что в 2022-2024-ых годах начальник управления экономики Павел Семенов получил от индивидуального предпринимателя 170 тыс. руб. в качестве денежного вознаграждения. Предприниматель занимался уличной торговлей детских игрушек в месте, не отведенном для этих целей. Деньги предназначались за то, чтобы в отношении ИП не составлялись протоколы об административном правонарушении.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд по месту открытия банковского счета взяткополучателя, на который перечислялись денежные средства в качестве взятки. Дело взяткодателя рассматривается отдельно.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что задержали Павла Семенова в ноябре 2024 года. Ранее он работал заместителем главы округа и был кандидатом на пост главы городского округа Переславль-Залесский.

Алла Чижова