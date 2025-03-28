На Ставрополье суд рассмотрит дело о хищении сельхозпродукцию на 241 млн рублей

В суд передано дело члена организованной преступной группы (ОПГ), похитившей сельхозпродукцию на сумму 241 млн руб. Уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство и направлено в Новоалександровский районный суд после утверждения краевой прокуратурой обвинительного заключения, сообщили в ГУ МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

52-летний житель Новоалександровского муниципального округа обвиняется в участии в ОПГ, совершении трех краж и самоуправстве. В 2020 году он присоединился к группе из 9 человек, работавших в племколхозе. Преступная организация разработала схему хищения сельскохозяйственной продукции через создание неучтенных излишков.

ОПГ состояла из четырех звеньев с четко распределенными ролями: участники не указывали реальные объемы урожая в документах, транспортировали культуры на склады и продавали их, делив прибыль. С 2020 по середину 2021 года они собрали более 900 тонн гороха стоимостью свыше 15 млн руб., а с июня по ноябрь 2021 года — около 14 тыс. тонн различных культур на сумму более 226 млн руб.

Остальные участники ОПГ уже осуждены к различным срокам лишения свободы.

Николай Аксенов