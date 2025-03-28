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Понтонный мост через Оку начнут устанавливать в Павлове 29 марта

В городе Павлово Нижегородской области 29 марта начнут устанавливать понтонный мост через реку Оку. Об этом рассказали в региональном минтрансе.

Госучреждение «Главное управление автомобильных дорог» планирует завершить за несколько дней. Все это время между Павловом и поселком Тумботино продолжит курсировать паром.

В минтрансе отметили, что более ранняя установка моста в сравнении с предыдущими годами связана с теплой погодой, низким уровнем воды и отсутствием ледохода.

Галина Шамберина