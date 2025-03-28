Замглавы Центра ресурсного обеспечения Чувашии предстанет перед судом за взятку

Сотрудниками СУ СКР по Чувашии выдвинуто обвинение в адрес замглавы «Центра ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения» Минздрава Чувашии в совершении преступлений по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завершено дело о замглаве Центра ресурсного обеспечения Минздрава Чувашии

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Завершено дело о замглаве Центра ресурсного обеспечения Минздрава Чувашии

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в октябре 2024 года обвиняемый, занимая указанную должность, получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 200 тыс. руб. за содействие в заключении государственного контракта на капитальный ремонт мужского корпуса республиканской психиатрической больницы.

Позже, в ноябре того же года, узнав о наложении УФАС по Чувашии штрафа в размере 30 тыс. руб. на директора учреждения за нарушения при заключении этого контракта, он потребовал от представителя компании дополнительные денежные средства якобы для оплаты штрафа. Однако на тот момент штраф уже был погашен, а полученные деньги обвиняемый присвоил и использовал по своему усмотрению.

Для возмещения ущерба, причиненного преступлением, по ходатайству следователя суд наложил арест на имущество фигуранта на сумму более 8,6 млн руб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов