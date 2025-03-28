В Прикамье увеличились продажи алкоголя более чем на 5%

В прошлом году розничные продажи алкоголя в Пермском крае выросли на 5,5%. Как сообщает Finexpertiza со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля, жители Прикамья стали чаще покупать крепкие алкогольные напитки, за исключением водки. Продажи коньяка, виски, рома, джина и других крепких напитков выросли на 13,9%, достигнув 3,4 литра на человека в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, потребление водки в регионе выросло незначительно (+0,9 %) и составило 6,3 литра на душу населения. Самыми популярными позициями среди пермяков традиционно остаются пиво и сидр — их продажи увеличились на 6,4%.

Всего по России в 2024 году продажи крепких алкогольных напитков, за исключением водки, выросли на 10,2%. При этом лидерами по продаже водки стали Сахалин, Чукотка и Карелия, крепких алконапитков — Карелия, Мурманская и Ленинградская области.