В Ярославской области нашли 343 нарушения в рамках акции «Безопасность детства»

В Ярославской области аппарат уполномоченного по правам ребенка выявил 343 нарушения в ходе проведения мероприятий акции «Безопасность детства. Зима-2025». Об итогах рассказал детский омбудсмен Михаил Крупин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Детский омбудсмен Ярославии Фото: Детский омбудсмен Ярославии

Мероприятия акции направлены на профилактику несчастных случаев с несовершеннолетними. Всего в регионе участники акции проверили 3,3 тыс. объектов — это детские и спортивные площадки, парки, организованные и стихийные места отдыха, заброшки и недостроенные объекты. Господин Крупин подчеркнул активное участие органов местного самоуправления в Ярославле, Рыбинске и ряде других районов.

«Негативный аспект – акция не была проведена в четырех районах области: Любимском, Некрасовском, Первомайском и Некоузском районах. На обеспечение безопасности детей в данных муниципальных образованиях мной будет обращено особое внимание»,— прокомментировал уполномоченный.

Из 343 выявленных нарушений 342 участники акции устранили сами.

Алла Чижова