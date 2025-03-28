В Копейске обнаружили спа-салон, оказывающий интимные услуги

Сотрудники отдела МВД России по Копейску во время рейда по спа-салонам, гостиницам и съемным квартирам выявили заведение, в котором предоставлялись услуги интимного характера. Задержаны две местные жительницы, подозреваемые в оказании подобного рода услуг за вознаграждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские детально изучили документацию спа-салона и осмотрели помещения. Подозреваемых доставили в районный отдел и опросили на предмет возможного осуществления противоправной деятельности. Жительницы проверены по учетам МВД и дактилоскопированы. Также в отношении копейчанок составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

Полиция продолжит мониторинг заведений. Организаторы и посетители подобных салонов могут быть привлечены к ответственности по ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией).

Виталина Ярховска