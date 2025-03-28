В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за паводка
На территории Алтайского края объявлен режим повышенной готовности из-за ситуации с паводком. Соответствующее постановление подписал глава региона Виктор Томенко.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Опыт предыдущих лет показывает, что ситуация может развиваться стремительно. Будьте внимательны»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в районах, наиболее подверженных паводку, работают патрули, которые следят за обстановкой и разъясняют жителям правила безопасности. Кроме того, выездные штабы проводит краевой минсельхоз. «Это связано и с подготовкой к полевым работам, и с паводком»,— пояснил господин Томенко.
По данным регионального ГУ МЧС, в регионе установились стабильно плюсовые дневные температуры. Происходит активное таяние снегов, а также увеличение склонового стока.