ФСБ задержала украинца за попытку контрабанды военной продукции

В Белгородской области задержали двух местных жителей и гражданина Украины, которые пытались провезти через границу военную продукцию РФ. Против них возбудили уголовное дело о покушении на незаконный вывоз военной техники через границу РФ с государствами-членами ЕАЭС (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ), сообщило управление ФСБ по региону.

По данным ведомства, россияне, работавшие в коммерческой организации в Белгороде, вступили в сговор с проживающим в Варшаве украинцем. Вместе они планировали незаконно экспортировать продукцию военного назначения из России. О какой именно продукции идет речь ФСБ не уточнила. Всем фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

В феврале сотрудники Самарской таможни пресекли вывоз из России в одну из стран Средней Азии. При проверке грузового автомобиля таможенники нашли четыре комбинированных гидроусилителя «КАУ-30Б» и «РА-60Б». Они считаются товарами двойного назначения и устанавливаются в вертолеты Ми-8, используемые в гражданской и военной авиации.

Никита Черненко