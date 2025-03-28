В тамбовском Рассказово ищут подрядчика для благоустройства центральной площади

Министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области объявило электронный аукцион по выбору подрядчика для благоустройства центральной площади города Рассказово за 117,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит расчистить территорию, положить тротуарную плитку и асфальтобетонное покрытие, устроить систему навигации и велопарковки, установить арт-объекты, доску почета, световые арки, информационный экран, посадить деревья, кустарник и газон, обустроить системы полива, освещения, видеонаблюдения.

Первый этап работ требуется выполнить с даты заключения контракта до 28 ноября, второй — до 31 декабря 2025 года. Гарантия составит пять лет.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 4 апреля, итоги планируется подвести 8 апреля.

На этой неделе тамбовское ООО «Азимут» выиграло электронный аукцион по благоустройству парка отдыха «Ласки» рядом с Тамбовским государственным техническим университетом в облцентре.

Юрий Голубь