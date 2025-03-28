В Уфе без воды останутся 97 жилых домов, четыре детсада, две гимназии и вуз

В Уфе на следующей неделе запланированы отключения холодной и горячей воды, сообщили в ГУП «Уфаводоканал». Ограничения, в частности, связаны с заменой запорной арматуры трубопровода.

1 апреля с 10:00 до 00:00 холодную и горячую воду выключат в 44 жилых дома на улицах Машиностроителей и Коммунаров, а также на Кольцевой, Пекинской, Кремлевской, Черниковской улицах. Без воды также останутся второй корпус гимназии №111 и татарская гимназия №65.

С 10:30 1 апреля до 00:30 2 апреля холодную воду отключат в 12 жилых домах на улицах Акназарова, Менделеева, Злобина, на Красноводской улице, детсаду №235, бистро «Эврен» на проспекте Октября и корпусе №13 УГНТУ.

С 11:00 до 23:00 2 апреля без холодной воды останутся два дома на Магистральной улице и детсад №305.

С 11:00 до 19:00 2 апреля холодную воду отключат в шести домах на улицах Связи, Ворошилова и на Мебельной улице, а с 10:00 до 20:00 того же дня без холодной воды останется дом на улице Перовской.

С 10:30 до 20:30 2 апреля холодную воду отключат в детсаду №226 и в жилом доме на Айской улице.

С 10:00 до 00:00 3 апреля холодной воды лишатся семь жилых домов на улицах Кувыкина и Мубарякова.

С 10:30 до 21:30 3 апреля холодную воду отключат в девяти жилых домах на улицах Менделеева, Абрамовой и 50 лет СССР, лицее №42 и детсаду №259.

С 10:00 до 00:00 3 апреля холодной воды лишатся 15 жилых домов на улицах Герцена, Репина, Рыбакова и на Кольцевой улице, а также детсад №5.

Венера Хисамова