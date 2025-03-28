Хоккеист Никита Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ, Матвей Мичков — второй

Российский нападающий клуба «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его соотечественник — форвард «Филадельфия Флайерс» — Матвей Мичков стал второй звездой дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Никита Кучеров Фото: Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters / Kim Klement Neitzel / Imagn Images / Reuters Матвей Мичков Фото: Derik Hamilton / AP Следующая фотография 1 / 2 Никита Кучеров Фото: Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters / Kim Klement Neitzel / Imagn Images / Reuters Матвей Мичков Фото: Derik Hamilton / AP

В домашнем матче против «Юты» (8:0) Кучеров набрал четыре очка, отметившись голом и тремя результативными передачами. Теперь в активе российского хоккеиста 105 очков (32+73) в 68 играх. В гонке бомбардиров НХЛ он уступает лишь Нейтану Маккинону из «Колорадо Эвеланш», набравшему 108 очков (29+79) за 73 матча.

«Филадельфия» провела первый матч после отставки главного тренера Джона Тортореллы и прервала шестиматчеую серию поражений, обыграв «Монреаль» со счетом 6:4. Матвей Мичков, признанный третьей звездой дня в НХЛ, прервал десятиматчевую безголевую серию, забросив две шайбы в ворота «Монреаль Канадиенс». Также форвард отдал голевой пас. В текущем регулярном чемпионате Мичков набрал 54 очка (22+32) за 72 матча.

Третьей звездой дня признали чешского форварда клуба «Колорадо Эвеланш» Мартина Нечаса, который забил два гола и отметился передачей в матче против «Лос-Анджелес Кингз» (4:0).

Таисия Орлова