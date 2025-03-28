Во Владикавказе снесут 22 незаконных кофейни

Во Владикавказе выявили и начали демонтаж 22 незаконно установленных кофеен самообслуживания. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Сотрудники профильного управления АМС Владикавказа провели рейды, в ходе которых обнаружили два десятка таких заведения. Все они принадлежат одному владельцу. Семь кофеен уже демонтированы, а оставшиеся 15 будут убраны с улиц города в ближайшее время.

«Для выяснения, выдавалось ли разрешение на установку объекта, мы направляем запрос в управление предпринимательства и инвестиционной деятельности АМС Владикавказа. При отрицательном ответе собирается материал и производится демонтаж»,— пояснила замначальника профильного управления Кристина Зангиева.

В АМС отметили, что работа по выявлению незаконно установленных объектов будет продолжена.

Николай Аксенов