Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: весенние дропы, новые амбассадоры, красивые партнерства.

У Guess Jeans — новое лицо

Певец, автор песен, рэпер и музыкальный продюсер Брент Файяз стал героем новой рекламной кампании Guess Jeans, в которой универсальный базовый джинсовый крой сочетается с технологичным подходом марки к дениму. Брент присоединился к числу амбассадоров, среди которых — Beabadoobee, Джин Галлахер, Айрис Лоу и Трент Александер-Арнольд. Фотографом съемки стал Лиам Маккрей, известный сотрудничеством с марками Stussy и Stone Island.

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Love Republic играет со светом

Российская марка Love Republic выпустила премиальный весенний дроп, в котором акцент сделан на лаконичный крой и натуральность материалов. В коллекцию вошли шелковые блузы, полупрозрачные джемперы, длинные юбки и платья А-силуэта. Помимо полупрозрачного шелка и тенселя, в коллекции будет мягкая замша, шифон и тафта.

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«Золотое яблоко» пошло в апсайкл

Косметическая сеть «Золотое яблоко» объявила о начале сотрудничества с Гошей Карцевым — стилистом и создателем марки Goshwear. В рамках проекта была разработана капсула, выполненная методом апсайклинга, в которую вошли базовые предметы одежды: лонгслив, рубашка, футболка и аксессуары. В основу проекта легла идея о том, что украшения и одежда могут обрести вторую жизнь — все дело в удачности стилизации.

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Ирина Кириенко