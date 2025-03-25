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На пост главы Саратова остались два претендента из четырех

Сегодня, во вторник, прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы Саратова. Об этом сообщает пресс-служба Саратовской гордумы.

В рамках конкурсной комиссии собеседование прошли все кандидаты. Участники заседания обсудили претендентов и провели открытое голосование.

Ранее за должность мэра Саратова решили побороться общественник Павел Галактионов, безработная Елена Плотникова, и.п. главы города Михаил Исаев и глава Гагаринского района Владимир Бьятенко. По итогам конкурса в Саратовскую гордуму будут представлены кандидатуры Владимира Бьятенко и Михаила Исаева. Депутатам предстоит окончательно утвердить мэра 28 марта.

Павел Фролов