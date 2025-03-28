Специалисты назвали причину обмеления реки Маныч в Ростовской области

Аномальное пересыхание реки Маныч в Ростовской области связано с чрезвычайно малым количеством осадков, выпавших зимой 2025 года и продолжительных сгонных ветров восточного направления, сообщают в пресс-службе ЮФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

По словам профессора кафедры океанологии (базовая кафедра ЮНЦ РАН) Института наук о Земле ЮФУ Людмилы Беспаловой, период пересыхания может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. Для пресноводных организмов Маныча это стрессовая ситуация, однако обитатели пересыхающих водоемов и водотоков приспособились к переживанию неблагоприятного периода, дают многочисленное потомство, а с приходом воды восстанавливают свою численность.

Для Маныча и каскада Манычских прудов всегда были характерны периоды пересыхания, поясняют ученые. Учитывая эти обстоятельства, для нужд сельского хозяйства и водоснабжения в бассейн водоемов, в 1950—70 гг. была выполнена переброска водных масс из рек Кубань, Терек и Дон, созданы водохранилища и водораспределительные каналы, из которых, в случае необходимости, наполняются обмелевшие водоемы.

При помощи резервных водосборников русло Маныча сейчас постепенно наводняется.

Валентина Любашенко