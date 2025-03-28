Денис Паслер заплакал на представлении нового главы Оренбуржья

На церемонии представления врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева прежний глава региона Денис Паслер не смог сдержать слез. Он прервал выступление и попросил воды. Церемония прошла в пятницу, 28 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Я хотел, наверно, попросить прощения у всех, кого, не дай бог, обидел словом или не доделал те дела, которые надо было делать. Но искренне верю, что Евгений Александрович это доделает, дорешает», — сказал Денис Паслер.

Денис Паслер был губернатором Оренбургской области с 21 марта 2019-го до 26 марта 2025 года. В среду президент РФ Владимир Путин назначил чиновника врио главы Свердловской области. При этом решением главы государства временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области стал Евгений Солнцев, который до этого два года руководил правительством Донецкой народной республики (ДНР).

Георгий Портнов