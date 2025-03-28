Мэр Екатеринбурга открыл новую школу №314 на улице Советская

В Екатеринбурге открыли новую школу №314 по адресу Советская, 60 в Кировском районе. Мероприятие провели глава города Алексей Орлов и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, приехавший в город на Дни Минска, сообщили в администрации Екатеринбурга.

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Школа на 1,5 тыс. мест стала вторым объектом, построенным в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) между администрацией Екатеринбурга и компанией «Атомстройкомплекс»: четырехэтажное строение имеет скатные крыши, выразительную пластику фасадов и высотную доминанту в виде башни.

Классы оборудованы современной техникой: в школе есть кабинеты физики, химии, информатики и иностранных языков, спортивный комплекс, места для игр младшеклассников, актовый зал на 450 мест и столовая на 600 мест. Особое внимание уделено библиотечному центру с коворкингом и мультимедийной аудиторией. Кроме того, в школе установлены станки для 3D-моделирования, техника для типографии и школьного телевидения.

Концепция развития школы предусматривает возможность получения старшеклассниками навыков предпрофессионального образования. Руководство планирует взаимодействие с социальными и бизнес-партнерами для открытия предпрофессиональных классов.

Уже 1 апреля ученики начальной школы сядут за новые парты, а полную проектную мощность школа начнет использовать с нового учебного года.

Напомним, в последние выходные марта у школы №314 возникла живая очередь из родителей, желающих записать туда детей. В начальные классы новой школы должны были принять 300 учеников, но из-за наплыва желающих число мест увеличили до 700.

Ирина Пичурина