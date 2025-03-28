В Челябинске зарплата электриков при свободной занятости выросла на 66%

В первом квартале 2025 года в сегменте сотрудников со свободной занятостью больше всего зарплата выросла у электриков. Она достигла 76,7 тыс. руб., увеличившись на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Авито Работа».

На 61% больше стали получать штукатуры. Их зарплата выросла до 139,2 тыс. руб. Третье место по динамике увеличения жалованья заняли сотрудники склада. В первом квартале 2025 года им предлагали 40,4 тыс. руб. (+53% за год). Также в топ-5 попали мебельщики с зарплатой в 120 тыс. руб. (+51%) и водители спецтехники с жалованьем в 62,6 тыс. руб. (+43%).

Виталина Ярховска