В РПЦ осудили осквернение святынь Киево-Печерской лавры

Представитель Московского патриархата Владимир Легойда осудил попытки властей Украины осквернить святыни Киево-Печерской лавры во время Великого поста, а также обвинил Запад в поощрении подобных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Действия украинской власти, направленные на демонстративное осквернение религиозных святынь Киево-Печерской лавры в дни Великого поста, однозначным образом характеризуют тех людей, который за этим стоят. Это одержимые, которые не остановятся ни перед чем, чтобы попытаться разрушить Церковь и издеваться над верующими… Запад обычно поощряет такие акции, давая безбожникам карт-бланш на уничтожение единого для России и Украины исторического Православия»,– написал господин Легойда в своем Telegram-канале.

В столице Украины сегодня, 28 марта, начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Уточнялось, что полиция проникла внутрь закрытого монастыря. Вместе с ними был сотрудник заповедника, он нес болгарку.

В марте 2023 года власти Киева расторгли контракт на аренду УПЦ Киево-Печерской лавры, где находилась резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. В августе того же года Верховная рада Украины приняла законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинский закон не приняли на веру».