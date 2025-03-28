Чишминский сахарный завод выплатил 2 млрд рублей дивидендов акционерам

АО «Чишминский сахарный завод» (ЧСЗ) объявило о выплате 2 млрд руб. дивидендов держателям привилегированных и обыкновенных акций по итогам девяти месяцев 2024 года, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Общее количество ценных бумаг 2004 года выпуска — 1 034 103, на каждую из которых выплачено 1945 руб. 68 коп. Право на получение дохода для обладателей акций наступило в декабре прошлого года, однако тогда ЧСЗ отказался от выплаты дивидендов в полном объеме. В компании отмечали, что выплаты не будет перечислены мажоритарному акционеру — ООО «Управляющая компания "Таврос"». Чистую прибыль было решено использовать на финансирование деятельности.

В размещенном на сайте центра раскрытия корпоративной информации также говорится, что в январе этого года компания не смогла выплатить дивиденды на общую сумму 6,9 млрд руб. из-за отсутствия банковских реквизитов получателя.

АО «Чишминский сахарный завод» зарегистрировано в 1996 году в Чишмах, является одним из крупнейших производителей сахара в Башкирии. В 2023 году, по данным Rusprofile, выручка предприятия составила 6,3 млрд руб., чистая прибыль — 847 млн руб.

Наталья Балыкова