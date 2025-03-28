Убыток Бурибаевского ГОКа в 2024 году снизился до 94,5 млн рублей

АО «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат» (Бурибаевский ГОК) закончило 2024 год с убытком 94,5 млн руб. Выручка предприятия составила 4,8 млрд руб. Такие данные содержатся в годовой бухгалтерской отчетности, опубликованной эмитентом в Центре раскрытия корпоративной информации.

По сравнению с 2023 годом, выручка компании увеличилась на 344 млн руб., а убыток снизился на 93,1%.

В 2025 году компания планирует получить более 5,5 млрд руб. выручки

АО «Бурибаевский ГОК» зарегистрировано в 1996 году в Хайбуллинском районе. Предприятие занимается подземной добычей медной и медно-цинковой руды, а также выпуском и реализацией медного концентрата, содержащего драгметаллы. Основной актив — Октябрьское медноколчеданное месторождение. Также ГОК владеет цехом погрузочно-разгрузочных работ на станции Сара в Кувандыкском районе Оренбургской области. 92,91% акций Бурибаевского ГОКа принадлежат Уральской горно-металлургической компании.

Идэль Гумеров