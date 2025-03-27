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Губернатор назвал суммы выплат для пострадавших от атаки БПЛА жителей Энгельса

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал документы о материальной поддержке жителей Энгельса, чье имущество пострадало в СНТ в результате атаки беспилотников. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Так, за поврежденный автомобиль граждане смогут получить до 100 тыс. руб., за дачный дом — до 150 тыс. руб., за жилой дом — до 250 тыс. руб. Денежные средства направят из регионального бюджета.

По словам господина Бусаргина, в ближайшее время администрация Энгельсского района ознакомит граждан с полным алгоритмом. Организацией этой работы займется Максим Леонов.

Павел Фролов