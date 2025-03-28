В представленной в Черноземье сети «Светофор» выявили 34 млн нарушений

Оператор системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ) опубликовал результаты проверки ритейлера «Светофор» за 2023–2024 годы. В ходе нее были выявлены рекордные 34 млн нарушений, следует из документа, который есть в распоряжении «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Большая часть нарушений — 23,2 млн — связана с несоблюдением требований работы касс. Еще около 4,3 млн случаев касаются попыток копирования легальных кодов маркировки при продаже неучтенной продукции, в основном питьевой воды.

Кроме того, оператор установил более 2,2 млн случаев продажи товаров с истекшим сроком годности. Более 1 млн из них приходится на пиво. Также зафиксировано «очень много» просроченной молочной продукции.

В пресс-службе «Светофора» заявили, что не принимают у поставщиков продукцию с остаточным сроком годности менее двух третей. Также в сети отметили наличие собственной службы качества.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».