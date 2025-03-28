В Кольцово увеличат пропускную способность пункта перехода через границу

Межведомственная комиссия утвердила акт о готовности обновленного пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Пропускная способность пункта увеличится до 2,2 тыс. пассажиров в час, что на 900 больше, чем было раньше, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Ломакин Фото: Юрий Ломакин

В пункте установлено новейшее оборудование для пограничных органов, таможенной службы, Роспотребнадзора и Россельхознадзора. «Для граждан РФ установлена автоматизированная система паспортного контроля "Сапсан" — пункт пропуска в Кольцово стал вторым в России, где такие технологии применены»,— сказал первый заместитель руководителя ФГКУ «Росгранстрой», представитель Минтранса России Константин Лазарев.

Исполнительный директор аэропорта Кольцово Александр Пастухов добавил, что это первый аэропорт в России, который провел масштабные работы по техническому перевооружению без остановки работы пункта пропуска и терминала при значительном росте пассажиропотока — в рамках проекта обновили все инженерные системы. Обновленный пункт пропуска начнет принимать пассажиров после подписания приказа министерством транспорта РФ.

Напомним, аэропорт Кольцово перейдет на весенне-летнее расписание, по этом графику он будет работать с 30 марта по 25 октября. В этот период запланировано более 20,5 тыс. регулярных и чартерных вылетов по 90 направлениям внутри России и за рубеж.

Ирина Пичурина