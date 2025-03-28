В Ярославской области детей цыган хотят привлечь в школы

В Ярославской области рекомендовано провести мероприятия для улучшения правопорядка и образовательной ситуации среди цыганского населения. Распоряжение об этом 24 марта подписал губернатор Михаил Евраев.

Как указано в документе, решение принято по итогам координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ярославской области. Губернатор рекомендует полиции региона совместно с местными органами власти провести «декриминализацию мест компактного проживания представителей цыганского населения».

Министерству образования региона поручено выявить несовершеннолетних из цыганских семей, которые не приступают к учебе или пропускают занятия без уважительных причин. Чиновники должны «принять меры по обеспечению получения общего образования несовершеннолетними указанной категории».

Антон Голицын