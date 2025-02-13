В Сочи увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ВОВ к 80-летию Победы

В 2025 году в Сочи увеличат размер единовременной адресной выплаты ко Дню Победы до 30 тыс., 50 тыс. и 70 тыс. руб. для различных категорий ветеранов. Соответствующее предложение уже направили в Городское Собрание курорта, сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэр Сочи Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал мэр Сочи Андрей Прошунин

На краевом оргкомитете глава края Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на необходимости поддержки ветеранов ВОВ, которых в Сочи проживает 665, из них 39 — фронтовики. Специалисты определили потребности в адресной помощи, углубленной диспансеризации, санаторно-курортном лечении и косметических ремонтах в квартирах ветеранов. Мэр Сочи подчеркнул, что все обязательства будут выполнены.

На организационном комитете обсудили участие муниципалитетов в праздновании 80-летия Победы в ВОВ. В рамках подготовки к юбилею специалисты запланировали более 600 патриотических мероприятий и акций, направленных на воссоздание истории Сочи как города-госпиталя. Среди них — крупные фестивали.

Мария Удовик