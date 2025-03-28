В Пятигорске депутата гордумы лишили мандата за сокрытие 10 млн рублей дохода

Пятигорский суд лишил мандата депутата городской Думы, который скрыл доход в размере 10 млн руб. В ходе проверки выяснилось, что парламентарий не указал значительную часть своих доходов, сообщили в краевой прокуратуре Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Губернатор региона направил в городскую Думу заявление о досрочном прекращении полномочий депутата из-за утраты доверия. Однако депутат попытался избежать этого, подав заявление об уходе по собственному желанию.

Прокурор Ставропольского края обратился в суд с требованием изменить формулировку увольнения на «в связи с утратой доверия». Суд удовлетворил это требование.

Николай Аксенов