Холдинг ПМД сдал в краткосрочную аренду здание бывшего ресторанного дома «Дунай»

Владелец двухэтажного здания по ул. Луначарского, 97б, где ранее располагался ресторан «Дунай», ООО «Технократ» (группа ПМД) заключило срочный договор аренды здания с предпринимателями из ресторанного холдинга Lobanov Rest. Договор рассчитан на 11 месяцев. На это время оператор общепита откроет ресторан грузинской кузни «Кисмараули».

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По данным ИА «Текст», открытие нового ресторана запланировано на май. Lobanov Rest развивает в Перми грузинский ресторан «Аджика», семейный ресторан «Деликатес», лаундж-бары Chill Out и Opera, Liberty bar, а также ресторан «Деликатес» в Сочи.

Напомним, ПМД выкупил здание «Дуная» в октябре 2024 года у владельцев пермской лакокрасочной компании «Промторг». В планах владельца здания — его снос, чтобы в дальнейшем построить на его месте «архитектурный ансамбль», который будет предварять въезд транспорта по ул. Попова на центральную рыночную площадь.

Как сообщил «Ъ-Прикамье» совладелец ПМД Олег Стародубцев, проектные работы, а также работы по расселению и сносу соседнего аварийного жилого дома по ул. Попова, 57, займут около двух лет. Поэтому в ПМД решили на этот период пустить в здание «Дуная» арендатора, чтобы оно не простаивало. Предложение об аренде поступило от Lobanov Rest, в стройхолдинге решили его не отклонять.