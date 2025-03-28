Экспертиза разрешила раскопки и строительство у дома Иконникова в Екатеринбурге

Экспертиза свердловского управления госохраны ОКН (объектов культурного наследия) разрешила земляные, строительные, мелиоративные и хозяйственные работы на территории памятника «Дом мещанина Д. Х. Иконникова» 1904 года постройки на ул. Ленина, 18 в Екатеринбурге. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно экспертизе, раскопки будут проводить на выявленном объекте культурного наследия «Культурный слой города. Екатеринбурга XVIII – начала ХХ века». При этом археологические раскопки должны проводиться специализированной компанией, в благоприятное время (теплая погода, отсутствие снега и непромерзший грунт), на начальном этапе раскопок до культурного слоя разрешается использовать колесную технику, затем раскопки должны проводиться вручную. В случае обнаружения более древних слоев регистрацию обнаруженных памятников необходимо будет проводить отдельно. Вокруг здания необходимо будет поставить ограждение, работы не должны затронуть ближайшую к нему территорию.

Ранее археологи запретили компании Павла Дацюка строить гостиницу в границах памятника. На месте работ были обнаружены артефакты, в том числе кости животных, железные изделия, обломки фарфора и другие осколки, фрагменты гончарной посуды и несколько изделий из дерева. Площадь культурного слоя составила 645,7 кв. м.

Предметом охраны выступают внешний облик здания, его габариты, крыша, композиция и архитектурный декор северного фасада, оконные проемы и вид отделки на северном фасаде, а также архитектурный стиль объекта — эклектизм. По данным экспертизы, лицевой кирпич имеет разрушения, фасад частично окрашен, на нем имеется граффити, «разрушающее композицию фасада». Разрешенное использование объекта на данный момент — отдельно стоящее здание с учебными мастерскими. При этом указано, что планировка дома позволяет приспособить его под «небольшое административное здание».

Напомним, в доме Иконникова планируют открыть гостиницу. Реставрацией и адаптацией должно заняться ООО «Стройка» Павла Дацюка. В ходе работ собираются воссоздать ворота с декоративными створами, восстановить крышу и кладку свода, при этом двухэтажный особняк станет трехэтажным. Со стороны улицы Ленина установят калитку и распашные ворота.

Анна Капустина