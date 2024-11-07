Археологи запретили компании Дацюка перестраивать особняк в центре Екатеринбурга

Археологи запретили компании Павла Дацюка строить гостиницу в историческом особняке 1904 года постройки — доме мещанина Д. Х. Иконникова (пр. Ленина, 18а), следует из заключения историко-культурной экспертизы на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Это связано с найденными на месте артефактами.

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«Наличие в коллекции ОКН крицы, шлаков и ошлакованного стекла подтверждают архивные данные о существование на территории земельного участка в середине XIX века каретника и кузни»,— говорится в заключении.

В частности, на участке нашли кости животных, железные изделия, обломки фарфора и другие осколки, фрагменты гончарной посуды и несколько изделий из дерева. Площадь культурного слоя составила 645,7 кв. м.

«Рекомендуем запретить проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ. Требуется разработка мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия»,— говорится в документации.

В июле стало известно, что в Екатеринбурге планируют открыть гостиницу в доме мещанина Д. Х. Иконникова. Реставрацией и адаптацией здания должна была заняться компания «Стройка» хоккеиста Павла Дацюка, проект которого получил положительное заключение экспертизы.

Полина Хабарова