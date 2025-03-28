Прокуратура потребовала отремонтировать дом культуры в саратовской Северке

Ртищевская межрайонная прокуратура потребовала провести ремонт в МУК «ЦКС Ртищевского района Выдвиженский СДК» здания Северского сельского Дома культуры в с. Северка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Саратовской области.

В ходе проверки законодательства о безопасности и сохранности объектов культурного назначения Ртищевская межрайонная прокуратура указала на неудовлетворительное состояние кровли указанного объекта. Так, специалисты выявили там деформацию кровельных листов на площади как минимум 500 кв. м.

В прокуратуре подчеркнули, что указанные нарушения способствуют проникновению осадков. По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать ответственных лиц отремонтировать кровлю.

Павел Фролов