На донских дорогах за два месяца число ДТП снизилось на 20,4%, погибших — на 36%

По итогам января—февраля 2025 года общее количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Ростовской области сократилось на 20,4%, а количество погибших в них уменьшилось на 35,7%, с 84 до 54 человек, сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по РО .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Особенно заметны улучшения в статистике раненых в ДТП: число получивших травмы и ушибы снизилось на 15,7% (382 чел.) против показателя аналогичного периода прошлого года (453 чел.).

Основные виды аварий, повлекшие за собой смерти людей: столкновения (30 скончавшихся), наезды на пешеходов (14) и съезды с дороги (6).

В сообщении также уточняется, что в текущем году отмечено снижение числа ДТП по вине водителей грузового транспорта — на 56,8% (19 случаев), а также транзитного транспорта — на 31,8% (45). При этом отмечается рост аварий из-за водителей автобусов (+30%) и водителей со стажем управления до двух лет (+30,8%).

Наибольший удельный вес числа погибших в автоавариях был зарегистрирован на дорогах регионального и межмуниципального значения и составил 53,7% (29 погибших из 54).

Валентина Любашенко