Обновление дорожной разметки в центре Новороссийска завершат к концу апреля

В центре Новороссийска обновляют дорожную разметку. К концу апреля работы будут завершены, анонсировал в своем Telegram-канале вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В первую очередь особое внимание уделяется пешеходным переходам, искусственным неровностям и осевой линии. Также проводятся работы по покраске бордюров»,— прокомментировал господин Гавриков.

Приоритет до конца апреля будет отдан обновлению дорожной разметки на центральных и гостевых улицах города-героя. Затем работы продолжат на других участках дорог.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что Парад Победы в городе-герое пройдет без зрителей, а традиционное шествие «Бессмертный полк» проведут онлайн. Зрители смогут посмотреть прямую трансляцию парада на краевом канале.

Алена Воробьева