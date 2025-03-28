На развитие главных объектов Кисловодску выделили 110 млн рублей

Кисловодску из краевого бюджета выделили 110 млн руб. для улучшения инфраструктуры ключевых объектов города. Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

На эти средства планируется модернизировать общественные пространства: создать систему навигации, установить автономные туалеты и «умные урны», организовать зону Wi-Fi, обновить остановки транспорта и освещение. Также установят интеллектуальные скамейки и бинокль для осмотра достопримечательностей.

Финансирование направлено на реализацию национального проекта «Туризм и гостеприимство» по поручению губернатора Владимира Владимирова. Работы контролируются министерством туризма региона, часть средств выделяет региональная казна.

Особое внимание уделят оформлению прогулочных зон. На первом этапе на Курортном бульваре создадут световой потолок «Звездное небо». Планируется украсить деревья подсветкой и установить освещение в виде шаров вдоль проспекта Мира.

Губернатор Ставропольского края ранее сообщал, что край представлен почти во всех государственных программах.